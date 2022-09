Un ancien de Lyxor va diriger les ventes d’ETF pour HSBC en Suisse et au Liechtenstein

(NEWSManagers.com) - HSBC AM vient de recruter Roland Fischer comme directeur des ventes d’ETF et de fonds indiciels pour les marchés suisses et liechtensteinois.

Il arrive de Lyxor, où il travaillait depuis une dizaine d’années. Il dirigeait dernièrement la commercialisation d’ETF sur le marché suisse. Auparavant, il a travaillé chez Newedge et Deutsche Bank.