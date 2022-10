Un ancien d'iM Global Partner co-fonde une nouvelle société à Miami

(NEWSManagers.com) - José Castellano, ex-directeur général adjoint et responsable de la distribution internationale d'iM Global Partner, a cofondé une plateforme de distribution de fonds à Miami baptisée Tigris Investments avec Jimmy Ly, ancien responsable des marchés US offshore et Amérique latine de Robeco.

Tigris Investments se divise en trois activités. La première couvre la distribution de stratégies de gérants d'actifs spécialisés préalablement sélectionnées et adaptées aux investisseurs sophistiqués. La deuxième activité porte sur la technologie avec le développement d'un outil de comparabilité quantitatif de fonds et de construction de portefeuille (MaterFunds). Enfin, la troisième ligne de métier (MaterInvest) concerne le conseil aux sociétés de gestion et aux gérants de fortune ainsi que le développement d'un outil de création de contenus pour la commercialisation de fonds.

La nouvelle société de José Castellano et Jimmy Ly compte trois bureaux à Miami, en Uruguay - dirigé par Paulina Espósito, responsable des ventes en Amérique du Sud - et au Mexique - dirigé par Manuel Cortina, reponsable pays. Elle devrait se développer ensuite sur d'autres marchés. La firme compte aussi un responsable des ventes US offshore en la personne de Peter Stockhall et une responsable du marketing, Ana Inés Díaz.

"Nous traversons une transformation régionale majeure dans le canal de la gestion de patrimoine qui exige des conseils de plus en plus indépendants et sophistiqués", note José Castellano, président et associé fondateur de Tigris Investments dans un communiqué.