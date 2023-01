Un an après son lancement, une offre SaaS qui tient ses promesses

• Une offre technologique en place et enrichie de nouvelles applications

 5 récompenses sur des rendez-vous majeurs de l’industrie

 Des premières références clients

 Une montée en puissance attendue dès 2023



Cesson-Sévigné (France), le 18 janvier 2023

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, dresse un bilan très positif un an après le lancement de son offre SaaS (Software as a service) pour laquelle des étapes importantes ont été franchies au cours des derniers mois : une proposition de valeur innovante consacrée par plusieurs récompenses, une offre enrichie avec l’intégration de nouvelles applications, et des premières références qui auront permis de valider l’adéquation de l’offre avec les besoins du marché.

Disponible depuis le 18 janvier 2022, la plateforme broadpeak.io, accessible en mode cloud sur la base d’un abonnement mensuel, donne accès à un catalogue d’applications clés en main. Ce dernier a été régulièrement enrichi au cours de l’année écoulée avec la mise à disposition des modules Content replacement (remplacement de contenus), Virtual channel (création de chaînes virtuelles), puis Dynamic ad insertion (insertion de publicité ciblée). A horizon fin 2023, la majorité des applications développées par le Groupe sera proposée sur la plateforme.