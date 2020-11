Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un amiral américain en visite impromptue à Taïwan - sources Reuters • 22/11/2020 à 23:44









TAIPEI/WASHINGTON, 22 novembre (Reuters) - Michael Studeman, un amiral de l'US Navy spécialisé dans le renseignement militaire dans la région Asie-Pacifique, a effectué une visite surprise à Taïwan, ont déclaré dimanche deux sources à Reuters, un déplacement qui pourrait contrarier la Chine. Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire. Le ministère taiwanais des Affaires étrangères a confirmé qu'un responsable américain était arrivé sur l'île mais n'a pas donné plus de détails, ajoutant que le voyage n'avait pas été rendu public. La Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire, avait réagi avec colère à la visite du secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, à Taipei en août dernier, puis à celle du sous-secrétaire d'État américain Keith Krach en septembre. Pékin avait à chaque fois envoyé des avions de combat près de l'île. L'administration Trump a intensifié son soutien à Taïwan, en lui vendant des armes notamment, au grand dam des autorités chinoises. Le United Daily News de Taïwan a publié des photos d'un jet privé présenté comme étant un avion militaire américain à son arrivée à l'aéroport de Songshan, dans le centre-ville de Taipei, et de ce qui semblait être des fonctionnaires à l'intérieur d'un terminal réservé aux personnalités. Les données de planefinder.net, site de suivi des vols, font état de l'arrivée d'un vol privé en provenance d'Hawaï - qui abrite le siège du Commandement de l'armée américaine pour la région Indo-Pacifique - à l'aéroport de Songshan dimanche après-midi, peu avant la publication des photographies sur le site du United Daily News. Dans une brève déclaration, le ministère taiwanais des Affaires étrangères a rappelé que les interactions avec les États-Unis étaient fréquentes. "Nous nous félicitons de la visite du responsable américain. Mais comme cet itinéraire n'a pas été rendu public, étant donné la confiance mutuelle entre Taïwan et les Etats-Unis, le ministère des Affaires étrangères n'a aucune autre explication ou commentaire", a-t-il ajouté. Les États-Unis, comme la plupart des pays, n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais ils représentent le principal soutien international et fournisseur d'armes de l'île démocratique. Le Premier ministre taiwanais, Su Tseng-chang, a annoncé la semaine dernière la visite prochaine du chef de cabinet de l'Agence américaine de protection de l'environnement, Andrew Wheeler. Selon les médias américains, ce voyage devrait avoir lieu en décembre. (Ben Blanchard et Phil Stewart, version française Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)

