Un ambassadeur biélorusse exprime sa solidarité avec les manifestants

MINSK, 16 août (Reuters) - L'ambassadeur de Biélorussie en Slovaquie a exprimé dans une vidéo sa solidarité envers les manifestants qui contestent le résultat de l'élection présidentielle remportée par Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994. "Je suis solidaire avec ceux qui sont descendus dans les rues des villes biélorusses lors de manifestations pacifiques afin que leur voix soit entendue. Les Biélorusses ont obtenu ce droit par la souffrance", a déclaré dans la vidéo Igor Leshchenya. Alors que les Biélorusses réclament son départ, Alexandre Loukachenko a indiqué, après un entretien samedi avec le président russe Vladimir Poutine, avoir obtenu le soutien de la Russie pour assurer la sécurité de la Biélorussie. Alexandre Loukachenko a laissé entendre que la contestation en Biélorussie visait à déstabiliser l'ensemble de la région. (Andrei Makhovsky, version française Matthieu Protard)

