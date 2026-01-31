Un allié de Modi propose d'interdire les médias sociaux aux adolescents indiens, alors que le débat s'intensifie à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sarita Chaganti Singh

Un allié du Premier ministre indien Narendra Modi a proposé un projet de loi visant à interdire les médias sociaux aux enfants, alors que le plus grand marché du monde pour Meta et YouTube se joint à un débat mondial sur l'impact des médias sociaux sur la santé et la sécurité des jeunes.

"Non seulement nos enfants deviennent dépendants des médias sociaux, mais l'Inde est également l'un des plus grands producteurs de données pour les plateformes étrangères", a déclaré le législateur L.S.K. Devarayalu à Reuters vendredi.

"Sur la base de ces données, ces entreprises créent des systèmes d'IA avancés, transformant effectivement les utilisateurs indiens en fournisseurs de données non rémunérés, tandis que les avantages stratégiques et économiques sont récoltés ailleurs", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, bloquant l'accès à une mesure saluée par de nombreux parents et défenseurs des enfants, mais critiquée par les grandes entreprises technologiques et les défenseurs de la liberté d'expression. L'Assemblée nationale française a soutenu cette semaine une législation visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que la Grande-Bretagne, le Danemark et la Grèce étudient la question.

Meta META.O , l'opérateur de Facebook, Alphabet GOOGL.O , le parent de YouTube, et X n'ont pas répondu samedi à des courriels demandant des commentaires sur la législation indienne. Meta a déclaré qu'il soutenait les lois relatives à la surveillance parentale, mais que "les gouvernements qui envisagent des interdictions devraient veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés."

Le ministère indien des technologies de l'information n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'Inde, deuxième marché mondial des smartphones avec 750 millions d'appareils et un milliard d'internautes, est un marché en pleine croissance pour les applications de médias sociaux et ne fixe pas d'âge minimum pour y accéder.

Le projet de loi de 15 pages de M. Devarayalu sur les médias sociaux (Age Restrictions and Online Safety), qui n'est pas public mais a été vu par Reuters, stipule que personne de moins de 16 ans "ne doit être autorisé à créer, maintenir ou détenir" un compte de médias sociaux et que ceux qui en ont un doivent être désactivés.

"Nous demandons que l'entière responsabilité de la vérification de l'âge des utilisateurs incombe aux plateformes de médias sociaux", a déclaré M. Devarayalu.

Le principal conseiller économique du gouvernement a attiré l'attention jeudi en déclarant que l'Inde devrait élaborer des politiques sur les limites d'accès basées sur l'âge afin de lutter contre la "dépendance numérique".

Le projet de loi de M. Devarayalu est un projet de loi d'initiative parlementaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été proposé au parlement par un ministre fédéral, mais ce type de projet de loi déclenche souvent des débats au parlement et influe sur l'élaboration des lois.

Il appartient au parti Telugu Desam, qui gouverne l'État de l'Andhra Pradesh, dans le sud du pays, et qui joue un rôle essentiel dans le gouvernement de coalition de M. Modi.