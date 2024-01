Un air d'été pour le prix du gaz

(AOF) - Le cours du future de référence pour le gaz en Europe - le Dutch TTF – a fini cette semaine aux environs de 27,07 euros le mégawatt-heure pour le contrat de février, soit son niveau le plus faible depuis août dernier. Le prix a reculé en raison de températures supérieures à la normale, mais également d'une importante production d'énergie éolienne en Allemagne. Berlin a ainsi moins fait appel aux centrale électriques au gaz.

