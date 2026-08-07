Un ADV des actions en hausse de 30% sur un an en juillet chez Euronext

Euronext annonce que, sur ses marchés d'actions au comptant (cash), le volume quotidien moyen (ADV) a grimpé de 30% le mois dernier par rapport à juillet 2025, pour atteindre un montant de 14 488 MEUR, mais a reculé de 16% en rythme séquentiel.

Sur ses marchés de dérivés sur actions et indices d'actions, l'ADV a progressé de 1,8% en juillet en comparaison annuelle, pour s'établir à 410 093 transactions, avec des hausses de 0,9% sur les dérivés d'indices et de 2,3% sur les dérivés d'actions individuelles.

Sur ses marchés FICC (taux fixes, changes et matières premières), Euronext affiche un ADV des dérivés sur matières premières (commodity) de 178 103 transactions le mois dernier, en croissance de 48,4% par rapport à juillet 2025 et de 40,3% en rythme séquentiel.