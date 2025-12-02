Un adolescent australien qui conteste l'interdiction des médias sociaux affirme que l'internet sera moins sûr

Un adolescent qui poursuit le gouvernement australien pour faire annuler l'interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans affirme que la mesure rendrait l'internet plus dangereux pour les jeunes et qu'elle serait largement contournée.

Noah Jones, 15 ans, est codemandeur dans une affaire portée devant la Haute Cour contre la ministre des communications, Anika Wells, et la commissaire à l'e-sécurité, Julie Inman Grant.

La loi, qui doit entrer en vigueur le 10 décembre, interdirait aux mineurs l'accès à des plateformes telles que Meta's META.O Instagram, TikTok et Snap's SNAP.N Snapchat. Le gouvernement affirme que l'interdiction protégera les enfants des contenus préjudiciables et des prédateurs en ligne.

M. Jones estime que cette politique isolera les adolescents et les poussera à adopter des comportements plus risqués.

"Nous devrions couper les mauvais côtés des médias sociaux", a-t-il déclaré à Reuters depuis son domicile à Sydney. "Lorsque les enfants font des choses en secret, c'est là que les choses peuvent être vraiment nuisibles

M. Jones estime que les médias sociaux sont essentiels pour rester en contact et partager des idées, les comparant à une place publique moderne.

"Presque toutes les personnes de mon année sont sur Snapchat. C'est un moyen léger de rester en contact. La plupart des gens s'éloignent les uns des autres", a-t-il déclaré.

M. Jones a prévenu que l'interdiction créerait une "fracture sociale" entre ceux qui contournent les restrictions et ceux qui ne le font pas. "Il est très probable que je contourne l'interdiction. Je sais que beaucoup de mes amis le feront", a-t-il déclaré.

Selon M. Jones, ce sont les parents, et non le gouvernement, qui devraient décider de la manière dont les enfants utilisent les médias sociaux.

Le ministre des communications et le commissaire à l'e-sécurité n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire. M. Wells a déclaré que le gouvernement s'en tenait à la loi, quelles que soient les contestations juridiques.

L'action en justice, à laquelle participe un autre élève de 15 ans, soutient que l'interdiction porte atteinte aux droits constitutionnels et qu'elle devrait être remplacée par des mesures ciblées contre la cyberintimidation et les comportements prédateurs. Elle est soutenue par un groupe de défense dirigé par un membre du Parti libertaire du parlement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.

La date de l'audience n'a pas encore été fixée.