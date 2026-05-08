Un actionnaire de Mattel demande au directeur général d'envisager une privatisation ou une vente face à la baisse de la demande de jouets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southeastern Asset Management, un investisseur de Mattel MAT.O , a demandé au directeur général Ynon Kreiz d'étudier les options stratégiques permettant au fabricant de jouets d'être retiré de la cote ou racheté par son concurrent Hasbro HAS.O , dans un contexte de faible demande.

Le gestionnaire d'actifs mondial détient environ 4%, soit 170 millions de dollars, des actions ordinaires de Mattel, et est investisseur dans la société depuis plus de huit ans, a-t-il indiqué jeudi dans une lettre ouverte adressée à Ynon Kreiz.

Un accord entre Mattel et son concurrent Hasbro serait possible à l'heure actuelle, a déclaré Southeastern, les deux sociétés étant engagées dans des discussions intermittentes depuis des décennies.

Face à la faiblesse de la demande pour les jouets traditionnels et aux goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, Mattel a développé son activité de divertissement familial axée sur la propriété intellectuelle grâce à des films tels que "Masters of the Universe" et "Matchbox", dans la foulée du succès du film "Barbie".

La société a annoncé la semaine dernière une perte d'exploitation ajustée plus importante , passant de 8 millions de dollars il y a un an à 70 millions de dollars pour le trimestre clos en mars. Elle a toutefois dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel.

"Hasbro a mieux su mettre en œuvre sa stratégie de croissance numérique que Mattel et jouit donc d’une plus grande crédibilité dans ce volet important de l’activité", indique la lettre.

"Nous pensons que les synergies entre les deux sociétés seraient substantielles, créant ainsi un acteur plus fort dans un secteur mondial."

Mattel a déclaré se concentrer sur la mise en œuvre de ses plans dans le cadre de sa stratégie axée sur la propriété intellectuelle. Hasbro n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

"Nous apprécions l'engagement continu de Southeastern envers la société, y compris nos échanges cette année", a déclaré Mattel dans un document déposé.

"Le conseil d'administration examine régulièrement la stratégie, les performances et les opportunités de la société visant à accroître sa valeur à long terme, et continuera à prendre en considération les points de vue exprimés dans la lettre de Southeastern."

Southeastern a également déclaré que l'activité de Mattel pourrait mieux convenir à une structure privée.

Une troisième option serait de grandes entreprises médiatiques qui valoriseraient mieux les actifs de propriété intellectuelle de Mattel que le marché public, a déclaré l'investisseur.