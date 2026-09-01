Un accord avec Google devrait faire bondir Fervo Energy

Fervo Energy est attendu en progression de plus de 13% à l'ouverture de Wall Street, alors que ce groupe spécialisé dans l'énergie géothermique a annoncé un accord d'achat d'électricité (PPA) de 396 mégawatts (MW) avec Google afin d'approvisionner un possible centre de données dans l'Utah.

Cet accord, présenté comme le plus important PPA de géothermie améliorée au monde à ce jour, devrait accélérer la fourniture en continu d'électricité décarbonée depuis le GeoCluster de Cape Station, projet phare de centrale géothermique de Fervo dans l'Utah, dont la mise en service est prévue en 2028.

Dans le cadre du PPA, Fervo offrira à Google une option lui permettant d'augmenter sa production d'environ 600 MW, soit un total de près de 1 GW, d'ici à juin 2030. Les plans définitifs restent soumis à divers facteurs, notamment la faisabilité technique, les approbations étatiques et locales, ainsi que les conditions commerciales.

"A mesure que la demande d'électricité fiable augmente, des clients comme Google ont besoin de ressources énergétiques pouvant être déployées à grande échelle, fonctionner 24 heures sur 24 et fournir de l'électricité là où elle est nécessaire", met en avant Tim Latimer, CEO et cofondateur de Fervo Energy.

"Ce projet générera des bénéfices économiques significatifs pour la communauté locale et contribuera à favoriser une réduction durable des coûts énergétiques en rendant la géothermie améliorée plus abordable et plus accessible", commente Michael Terrell, responsable de l'énergie avancée chez Google.