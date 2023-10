Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore: signature d'un PPA avec Ignitis en Pologne information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Umicore annonce avoir conclu un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 10 ans avec Ignitis Renewables pour approvisionner en électricité renouvelable son usine de production de matériaux actifs de cathode pour véhicules électriques (EV) de Nysa, en Pologne.



Ignitis Renewables fournira l'électricité renouvelable à partir de son parc éolien terrestre Silesia II, en cours de construction et qui devrait être mis en service au cours du second semestre 2024. Le contrat s'étend de début 2025 à fin 2034.



Ce deuxième PPA pour Nysa complète un précédent qu'Umicore a signé avec Engie pour la même usine et fait suite aux récents PPA que le groupe industriel belge a annoncé pour ses installations européennes.





