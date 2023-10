Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Umicore: présente sa coentreprise avec PowerCo information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 16:43

(CercleFinance.com) - PowerCo, société de batteries du Groupe Volkswagen, et le groupe belge Umicore présentent leur coentreprise bruxelloise, INOWAY, spécialisée dans la production industrielle à grande échelle en Europe de matériaux pour batterie : des actifs de cathodes (CAM) et des matériaux précurseurs (PCAM).



Les deux sociétés visent à augmenter la capacité de production annuelle d'IONWAY à 160 GWh par an d'ici la fin de la décennie, ce qui correspond à 2,2 millions de véhicules électriques à batterie.



IONWAY est conçu pour fournir aux usines européennes de cellules de batterie de PowerCo des matériaux de batterie clés et couvrir une grande partie de la demande européenne de PowerCo, tout en fournissant à Umicore un accès sécurisé à une partie importante de la demande européenne en matériaux cathodiques pour véhicules électriques.



IONWAY est le premier partenariat du genre entre un constructeur automobile basé en Europe et l'un des principaux producteurs mondiaux de CAM, produisant des matériaux de batterie durables pour la transition électrique et un avenir zéro émission.