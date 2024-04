Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: les obligations durables placées avec succès information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Umicore a annoncé vendredi avoir placé avec succès 499 millions d'euros d'obligations durables, c'est-à-dire liées à ses progrès en matière de décarbonisation.



Le groupe belge de matériaux, de chimie et de métallurgie souligne que la transaction a été largement sursouscrite, ce qui témoigne selon lui de l'intérêt des investisseurs institutionnels.



Les titres, placés auprès de 17 institutionnels en Europe et en Amérique du Nord, sont composés de plusieurs tranches avec des échéances allant de sept à 12 ans.



Leur taux d'intérêt sera directement lié aux progrès de la société dans l'atteinte de ses ambitions de développement durable, à commencer par son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 à horizon 2035.



Pour mémoire, Umicore s'est fixé comme objectifs intermédiaires de réduire ses émissions des scopes 1 et 2 de 20% d'ici à 2025 et de 50% en 2030.



Le produit de l'offre doit être utilisé pour le refinancement et les besoins généraux de l'entreprise, dont le financement de sa stratégie '2030 Rise' axée sur les transports plus propres, les matériaux avancés de haute technologie et la circularité par le biais du recyclage.





