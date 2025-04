Umicore: le titre monte, solide performance au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Umicore signe l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 ce vendredi après avoir signé une 'solide' performance au premier trimestre et confirmé ses perspectives pour 2025.



Sans communiquer de chiffres précis, le groupe belge, spécialisé dans les matériaux avancés, a indiqué que son activité de catalyseurs avait enregistré des performances 'favorables' sur les trois premiers mois de l'année.



C'est également le cas pour sa branche de recyclage, qui a profité de la récente hausse de prix des métaux pour générer de 'bonnes performances'.



Quant aux divisions de matériaux de spécialités et de matériaux de batteries, leurs performances ont été dans l'ensemble 'conformes aux attentes', déclare Umicore.



Evoquant par ailleurs un impact direct 'limité' lié aux nouveaux droits de douane américains, le groupe confirme viser un Ebitda ajusté pour l'exercice compris entre 720 millions et 780 millions d'euros.



Suite à toutes ces annonces, le titre s'octroyait une progression de l'ordre de 3,7% vendredi à la Bourse de Bruxelles.





Valeurs associées UMICORE 8,5300 EUR Euronext Bruxelles +4,28%