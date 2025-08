Umicore: l'Ebitda progresse mais le cash-flow inquiète information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 11:57









(Zonebourse.com) - Umicore a dévoilé vendredi des résultats semestriels meilleurs que prévu grâce notamment à l'augmentation des cours des matières premières, mais son flux de trésorerie inquiétait les analystes, d'où une baisse de plus de 3% de son action à la Bourse de Bruxelles.



Le groupe belge indique avoir signé une première moitié d'année solide, avec des bénéfices en nette hausse par rapport à l'année précédente, stimulés par une demande soutenue et des mesures d'efficacité opérationnelle dans un environnement favorable des prix des métaux.



Les revenus du premier semestre se sont élevés à 1,8 milliard d'euros, en ligne avec le premier semestre 2024 et avec les attendes des investisseurs, tandis que l'Ebitda ajusté a progressé de 10% à 433 millions, à comparer avec un consensus de 421 millions d'euros.



Mais le flux de trésorerie (free cash-flow) opérationnel est ressorti négatif à hauteur de -54 millions d'euros.



Umicore a réitéré ses prévisions pour 2025 récemment revues à la hausse, à commencer par la perspective d'un Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2025 qui devrait se situer entre 790 et 840 millions d'euros, hors bouleversement majeur dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.



L'action Umicore perdait 3,8% vendredi en fin de matinée à la Bourse de Bruxelles, la plus mauvaise performance de l'indice BEL qui cédait alors 1,1%.







Valeurs associées UMICORE 13,4200 EUR Euronext Bruxelles -3,80%