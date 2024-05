Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: départ du directeur général, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Le titre Umicore accuse jeudi l'une des plus fortes baisse du STOXX 600 après l'annonce du départ immédiat de son directeur général, qui va également se traduire par un changement stratégique.



Le groupe belge de matériaux, de chimie et de métallurgie a annoncé ce matin la nomination de Bart Sap au poste de directeur général, en remplacement de Mathias Miedreich qui a décidé de se retirer d'un commun accord avec le conseil de surveillance.



Dans un communiqué, Umicore précise que l'une des principales tâches de Bart Sap sera d'évaluer les plans de développement de l'activité de matériaux pour les batteries, y compris les dépenses d'investissement, compte tenu du ralentissement de la croissance de la demande pour les véhicules électriques.



Les premiers résultats de cette évaluation seront communiqués lors de l'annonce des résultats semestriels, le 26 juillet prochain.



'Toute la question est de savoir dans quelle mesure la stratégie actuelle de l'activité de matériaux pour les batteries peut être modifiée en dehors d'un rééchelonnement des dépenses d'investissement', commentent les analystes d'UBS.



'Umicore est lié par des contrats d'approvisionnement à long terme avec plusieurs équipementiers et producteurs de batteries, et ses projets d'expansion de capacités en Europe et au Canada sont déjà en cours', souligne le bureau d'études.



A 11h00, l'action chutait de presque 6%, sous-performant nettement l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles, pour revenir à des plus bas depuis 2016.





