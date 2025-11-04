Umicore crée une coentreprise dans la technologie des anodes pour véhicules électriques
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 12:11
Aux termes du partenariat stratégique, dont les termes financiers n'ont pas été précisés, le groupe belge de matériaux de spécialités ne contrôlera que 20% de la joint venture baptisée 'The Extra Mile', qui s'est donné comme objectif de démarrer une usine de démonstration industrielle à Olen (Belgique) d'ici à la fin 2026.
Après plus d'une décennie de recherche et développement (R&D), Umicore estime en effet que ce centre dédié à la technologie des anodes est prêt à passer à la production à l'échelle industrielle.
Tous les employés d'Umicore travaillant dans le domaine des matériaux d'anodes seront transférés à The Extra Mile et conserveront leurs conditions d'emploi.
Dans une note de réaction, les analystes de KBC reconnaissent que cette stratégie va permettre à l'entreprise de limiter les dépenses liées au déploiement de sa technologie d'anode, comme elle l'avait déjà fait dans le domaine des matériaux cathodiques en optant pour un développement prudent et mesuré, mais estiment qu'il est est encore trop tôt pour déterminer si la coentreprise sera couronnée de succès au vu des incertitudes qui entourent encore l'essor de cette technologie.
A la Bourse de Bruxelles, l'action Umicore cédait plus de 3% dans le sillage de cette annonce, mais conserve encore des gains de plus de 60% depuis le début de l'année, portée par la récente envolée des cours des métaux.
