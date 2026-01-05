Umicore bien orienté avec le soutien d'un broker
"L'assouplissement des normes européennes sur la réglementation des émissions de CO2 pour les voitures et fourgonnettes apporte un soutien supplémentaire à l'activité catalyseurs", indique notamment le broker dans sa note sur le groupe industriel belge.
