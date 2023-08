UMG: rumeurs d'accord avec Google dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 11:13

(CercleFinance.com) - Le titre Universal Music Group progresse en Bourse ce lundi après des informations du Financial Times faisant état d'un accord proche entre Google et le géant de la musique dans l'intelligence artificielle.



D'après le quotidien financier, les deux groupes auraient entamé des discussions en vue de trouver un accord dans les 'deepfakes', ces nouvelles technologies qui permettent de dupliquer à la perfection des voix d'artistes.



D'après les analystes de Deutsche Bank, un tel partenariat permettrait de 'légitimiser' l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale.



'Les utilisateurs pourraient ainsi créer des chansons en mode 'deepfake' par le biais de voix sous licence et de mélodies écrites par les artistes participants', explique le bureau d'études.



Dans le cadre de cette coopération, Google serait chargé de mettre en place les outils permettant de suivre l'utilisation des contenus sous licence et de rémunérer les titulaires des droits d'auteur ayant accepté de partager leurs oeuvres.



'Nous pensons que cette nouvelle pourrait indiquer qu'UMG cherche à valoriser l'IA afin d'en faire une opportunité et d'accroître le potentiel de monétisation de son catalogue', ajoutent les analystes de DB.



D'après la banque allemande, UMG a récemment été à l'origine d'une initiative visant à convaincre le Congrès américain d'adopter une législation permettant de protéger les créateurs de contenus et les ayant-droits face aux menaces constituées par l'IA.



Au mois de mai, UMG avait annoncé la création d'un partenariat stratégique avec Endel, une start-up spécialisée dans l'IA générative (ou GenAI) permettant de créer des musiques de relaxation et de bien-être.



Vers 11h10, le titre UMG progressait de 0,7% dans un indice AEX en hausse de 1%.