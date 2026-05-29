UMG rejette l'offre de fusion de Pershing Square

Le conseil d'administration d'Universal Music Group UMG.AS a rejeté vendredi une offre de fusion non sollicitée de Pershing Square PSHP.L , le fonds du milliardaire américain Bill Ackman, via son véhicule d'acquisition SPARC Holdings.

Présentée le 7 avril, la proposition en numéraire et en actions valorisait le géant de l'industrie musicale à environ 30,4 euros par action pour un total d'environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.

Universal a estimé que cette offre "sous-évalue fondamentalement et matériellement UMG et ne permettra pas de création de valeur supérieure".

(Juby Babu, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)