UMG: partenariat étendu avec Amazon dans le streaming information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) a annoncé lundi avoir étendu son partenariat avec Amazon Music afin d'explorer une approche '2.0' du streaming.



Dans un communiqué, UMG et Amazon Music disent vouloir travailler ensemble à la mise en place de nouveaux produits censés bénéficier aux artistes appartenant au portefeuille du groupe de divertissement musical.



Cet accord intervient alors qu'Amazon Music cherche à se diversifier dans les livres audio, les programmes visuels et la retransmission d'événements en live.



UMG et Amazon indique avoir également l'intention de collaborer dans la lutte de contenus illégaux généré par de l'IA, mais aussi dans la protection contre la fraude et la mauvaise attribution de droits.





Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP 24,38 EUR Euronext Amsterdam +0,04%