UMG: le titre grimpe, nouvel accord de licence avec Spotify

(CercleFinance.com) - L'action Universal Music Group (UMG) est recherchée lundi matin à la Bourse d'Amsterdam à la suite de la conclusion d'un nouvel accord de licence avec Spotify.



A 10h00, le titre du groupe d'édition musicale s'octroie une progression de plus de 6%, signant à la fois la plus forte hausse de l'indice AEX et de l'Europe STOXX 600.



Dans un communiqué, UMG indique que l'accord pluriannuel va lui permettre de renforcer et d'étendre sa collaboration avec Spotify sur la base d'un modèle de paiement dit 'centré sur l'artiste' devant assurer une meilleure monétisation aux interprètes et aux auteurs-compositeurs.



Leur partenariat prévoit également la mise en place de nouvelles offres-produits à destination des consommateurs.



'Lorsque nous avons présenté il y a quelques mois notre vision concernant l'évolution de la musique par abonnement - baptisée Steaming 2.0 - c'est exactement le type de partenariats que nous avions en tête', explique Lucian Grainge, le PDG d'Universal Music Group.



Au-delà de l'instauration d'une licence directe entre UMG et Spotify, le système de paiement dit 'centré sur l'artiste' doit veiller à ce que les artistes continuent d'être correctement rémunérés et à ce que leurs 'royalties' soient protégées grâce à l'implantation de technologies de détection et de lutte contre la fraude sur les plateformes de musique en ligne.





