UMG: l'UE autorise l'évaluation du rachat de Downtown information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 12:57









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a accepté les demandes présentées par l'Autriche et les Pays-Bas en vue d'évaluer le projet d'acquisition de Downtown Music par Universal Music Group (UMG) au regard du règlement communautaire sur les concentrations.



Downtown, dont le siège social se trouve aux États-Unis, est une entreprise musicale mondiale qui fournit des services aux artistes et aux labels.



'L'opération envisagée n'atteint pas les seuils de chiffre d'affaires fixés par le règlement européen sur les concentrations et n'a donc pas été notifiée à la Commission. Toutefois, elle a été notifiée pour autorisation au titre du contrôle des concentrations en Autriche et aux Pays-Bas, où elle atteignait les seuils nationaux de notification fondés sur le chiffre d'affaires' indique la commission.



Sur la base des informations dont elle dispose, et sans préjudice des résultats de son enquête approfondie, la Commission considère que l'opération remplit les critères de renvoi prévus à l'article 22 du règlement sur les concentrations.





