Airbus en forme malgré l'incertitude sur les droits de douane

Fort de ses bonnes performances financières, l'avionneur européen Airbus a maintenu mercredi ses prévisions pour 2025, qui excluent l'impact des droits de douane américains, le groupe estimant qu'il était "trop tôt" pour les évaluer.

( AFP / FOCKE STRANGMANN )

Totalisant 793 millions d'euros au premier trimestre, le bénéfice net d'Airbus a bondi de 33% par rapport à la même période de l'an dernier. Le chiffre d'affaires a progressé de 6%, à 13,5 milliards d'euros, faisant mieux que le consensus des investisseurs qui l'envisageaient entre 13 et 13,2 milliards.

"Nous maintenons nos prévisions, en excluant les droits de douane, qui ajoutent de la complexité et restent incertains quant à leur mise en œuvre, leur portée et leur durée. Nous surveillons et évaluons la situation de près, mais il est encore trop tôt pour en quantifier l’impact", a déclaré le patron d'Airbus, Guillaume Faury, cité dans un communiqué.

Airbus prévoit de livrer 820 avions commerciaux en 2025, contre 766 en 2024, où l'avionneur avait raté de peu ses prévisions annuelles "dans un environnement complexe".

Sa position est toujours confortable face à Boeing, son principal concurrent, même si ce dernier commence à montrer les prémices d'une résurgence après sa crise existentielle.

L'avionneur américain a engrangé entre janvier et mars un chiffre d'affaires de 19,50 milliards de dollars (+18% sur un an) et essuyé une perte nette de 123 millions de dollars, moins creusée qu'attendu. La production a pu reprendre début décembre et, au premier trimestre, Boeing a livré 130 avions commerciaux contre 83 seulement un an plus tôt.

- "Défis" de la chaîne d'approvisionnement -

Chez Airbus, Guillaume Faury a souligné que les livraisons allaient être décalées vers la fin de l'année "en raison des défis spécifiques de la chaîne d’approvisionnement".

Le géant européen a fourni à ses clients 136 avions au premier trimestre, contre 142 à cette date un an plus tôt.

Les revenus générés par les activités d’avions commerciaux d’Airbus ont augmenté de 4%, reflétant principalement un environnement de change plus favorable, partiellement compensé par un nombre de livraisons en baisse.

Le chiffre d'affaires d'Airbus Helicopters a progressé de 10% à 1,6 milliard d’euros et celui de la branche Defence and Space a augmenté de 11% sur un an, pour atteindre 2,7 milliards d’euros.

"Nous soutenons la récente volonté de renforcer l’industrie européenne de défense et nous sommes prêts, avec notre large portefeuille de produits et de solutions, à répondre aux besoins de nos clients", a souligné Guillaume Faury.

A la fin du mois de mars 2025, Airbus affichait un carnet de commandes de 8.726 avions commerciaux, équivalant à dix années de production au rythme actuel.