UMG: de nouveaux objectifs fixés jusqu'en 2028

(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) a dévoilé mardi de nouveaux objectifs à moyen terme, à l'horizon 2028, à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée à Londres.



Le label musical, qui compte Justin Bieber, The Weeknd ou Ariana Grande parmi ses principaux artistes, déclare viser une croissance moyenne annuelle de 7% de son chiffre d'affaires sur la période.



La croissance des revenus d'abonnement devrait se situer, quant à elle, entre 8% et 10%.



Son Ebitda ajusté devrait pour sa part croître à un rythme d'au moins 10% dans l'intervalle, pour un taux de conversion du flux de trésorerie disponible attendue entre 60% et 70% à taux de change constants.



L'action UMG, qui avait été fortement chahutée en juillet en raison d'un ralentissement des revenus issus du streaming, prenait plus de 3% mardi matin à la Bourse d'Amsterdam dans le sillage de ces annonces.





