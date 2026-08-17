UMG dans le haut de classement de l'AEX, Citi reprend le suivi à l'achat

(Zonebourse.com) - Universal Music Group signe l'une des plus fortes hausses de l'indice AEX lundi à la Bourse d'Amsterdam à la suite de la reprise du suivi de la valeur par Citi avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 20 euros.
Après avoir suspendu un temps la couverture de la valeur, le broker explique que son avis positif repose sur trois éléments clés, à commencer par la perspective d'une dynamique favorable au niveau des revenus grâce à la revalorisation des paiements minimaux versés par les plateformes de streaming.
Le professionnel évoque aussi l'existence d'un programme solide de rachats d'actions de nature à soutenir le cours de Bourse et d'un relais de croissance supplémentaire lié aux morceaux mixés par IA, une nouvelle fonctionnalité que Spotify devrait lancer dans le courant du second semestre 2026 ou au début 2027.
Vers 12h05, l'action UMG progresse de 1,3% à 15,13 euros tandis que l'AEX avance de 0,1%.
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