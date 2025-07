UMG: Cyrille Bolloré démissionne de son poste d'administrateur information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 10:49









(Zonebourse.com) - Cyrille Bolloré, l'un des fils du milliardaire français Vincent Bolloré, a démissionné du conseil d'administration d'Universal Music Group avec prise d'effet immédiate, a déclaré lundi le groupe de divertissement musical.



UMG, dont les activités s'étendent de la musique enregistrée à l'édition musicale en passant par le merchandising et le contenu audiovisuel, explique que Cyrille Bolloré, souvent présenté comme le successeur désigné de son père, a pris sa décision afin de consacrer 'son temps et son énergie' au service du groupe familial, dont il est le PDG.



Il siégeait au conseil d'administration d'UMG depuis 2022, un an après que l'entreprise avait pris son indépendance vis-à-vis de Vivendi, dont le groupe Bolloré est le principal actionnaire.







Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP 27,0500 EUR Euronext Amsterdam -2,87%