UMG: Bill Ackman quitte le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Universal Music Group a annoncé mercredi la démission du milliardaire américain Bill Ackman de son poste de membre du conseil d'administration du groupe musical.



UMG explique que Bill Ackman, le fondateur du fonds Pershing Square, a souhaité quitter son poste afin de pouvoir se consacrer aux responsabilités et aux obligations issues de ses investissements les plus récents.



L'homme d'affaires âgé de 58 ans a notamment été nommé président exécutif de la société foncière Howard Hughes Holdings.



Bill Ackman avait rejoint le conseil d'administration d'UMG en 2022. Son mandat actuel devait prendre fin à l'issue de l'assemblée générale de 2026.



Sa démission intervient alors que sa participation au sein du capital d'UMG n'a cessé de baisser ces derniers mois. Alors qu'il contrôlait plus de 10% à la fin 2024, ses parts n'atteignaient plus de 7,5% fin 2025 puis 4,7% en mars dernier.



L'action UMG lâchait 3% sur Euronext Amsterdam mercredi à la mi-journée.





