UMG: attentes dépassées grâce au streaming, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - Universal Music Group signe l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 mercredi dans le sillage de ses résultats de 1er trimestre, ressortis au-dessus des attentes.



Le label musical, qui compte parmi ses principaux artistes Adele, Billie Eilish, Bob Dylan ou encore Sting, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires trimestriel de 2,9 milliards d'euros, en hausse de 11,8%.



A taux de changes constants, la hausse de l'activité sur les trois premiers mois de l'année a atteint 9,5%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF mettent en évidence un un début d'année 'solide' dans le streaming payant, où la croissance s'est établie à 9,3%, une performance meilleure qu'attendu.



D'après UMG, les ventes du premier trimestre ont été principalement soutenues par Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, The Weeknd and Mrs. Green Apple.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté s'est ainsi accru de 11,8% à 661 millions d'euros (+10% à changes constants), donnant une marge d'exploitation ajustée stable à 22,8%.



Suite à ces résultats, Oddo a renouvelé son opinion 'surperformance' sur le titre, évoquant à la fois une dynamique perçues comme favorable en 2025 et 2026, mais aussi la perspective d'un retour à une trajectoire de croissance organique plus proche de 10%.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action UMG progressait de plus de 4% mercredi après-midi dans la foulée de cette publication pour faire ressortir une capitalisation boursière de 47,5 milliards d'euros.





Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP 25,8500 EUR Euronext Amsterdam +3,36%