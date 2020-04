UMANIS : 1ER TRIMESTRE 2020 : BONNE PERFORMANCE EN DEPIT DE LA CRISE SANITAIRE - CHIFFRE D'AFFAIRES DE 61,2 M EUR EN PROGRESSION DE +10%

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 1er trimestre 2020 1er trimestre 2019 Variation Chiffre d'affaires 61,2 55,7 +10%

La société Contacts Consulting est consolidée depuis le 1er février 2019, Océane Consulting Nord depuis le 1er juillet 2019, Neonn depuis le 1er août 2019 et Ebiznext depuis le 1er décembre 2019.

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un solide 1er trimestre 2020, malgré l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement en application depuis mi-mars.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel consolidé de 61,2 M€, en progression de +10% par rapport au 1er trimestre 2019. Les activités ESN, qui totalisaient 97% de l'activité du groupe en 2019, sont en progression de +11% sur le trimestre.

PERSPECTIVES

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2019, les conséquences de la crise sanitaire sont demeurées relativement limitées au 1er trimestre, du fait de l'effet prorata temporis et d'une performance de qualité sur le début de l'année jusqu'à l'émergence de la crise.

En outre, le modèle d'organisation d'Umanis en centres de services lui a conféré un bon niveau de résilience dans le climat actuel.

Le groupe s'attend cependant à un impact plus marqué au 2ème trimestre par rapport au niveau d'activité de l'an dernier.

La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est toutefois difficile à ce stade d'en quantifier les conséquences sur l'activité et plus largement sur l'environnement économique des prochains mois. Dans ce contexte, le groupe n'a pas formulé d'objectifs financiers pour l'exercice 2020.

AGENDA FINANCIER 2020

9 juin 2020 Assemblée générale annuelle (huis clos) 29 juillet 2020 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 (non audité) 17 septembre 2020 Résultats semestriels 2020 (non audités) 4 novembre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité) 2 février 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité) 14 avril 2021 Résultats annuels 2020 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

