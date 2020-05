UMALIS GROUP : Stratégie : UMALIS met le cap sur la Blockchain

Après avoir attribué en décembre 2019 des actions gratuites à ses salariés portés, l'entreprise UMALIS GROUP SA innove aujourd'hui une nouvelle fois, cette fois-ci en s'équipant d'un système de paiement qui passera par la Blockchain ethereum..

Le système actuel de facturation nécessite certains délais, qui peuvent davantage se prolonger dans un contexte de crise. Pour remédier à cela, l'entreprise veut mettre en place un système de paiement dans lequel à la fois la société de portage et le salarié porté sont payés à l'issue de chaque journée. Cela permettra ainsi de raccourcir les délais et de diminuer le nombre d'intermédiaires.

Une fois la prestation réalisée et validée par l'entreprise cliente, les honoraires du salarié porté sont facturés en cryptomonnaie. Plus précisément, les transactions auront lieu en l'échange d'éthereums, une cryptomonnaie dont la blockchain permet de réaliser et de vérifier les transactions en un temps record.

Ce système de facturation permettra non seulement de réduire les délais de paiement, mais aussi de se prémunir des entreprises peu solvables ou faisant face à des retards de paiement au regard d'une conjoncture parfois difficile. En effet, le but de ce nouveau système de facturation sera garantir l'encaissement des prestations au jour le jour. Un smart contrat permettra au client et au consultant de valider la prestation réalisée au jour le jour dans la Blockchain.

Enfin, si une entreprise cliente interrompt brutalement le paiement, une somme au moins équivalente à 15 jours mission et sera alors automatiquement versée à Umalis et destinée à payer son consultant. Cette somme aura été préalablement placée sous séquestre, par l'entreprise cliente et enregistrée dans la Blockchain en guise de de protection.

Il est nécessaire de rappeler que la blockchain est une technologie de confiance qui bénéficie d'une structure qui ne peut être altérée et dont les transactions inscrites sont authentiques et librement lisibles par tout le monde. Pour promouvoir sa nouvelle offre de service dans cette technologie, Umalis Group a racheté la chaîne Youtube "Les Astuces de Crésus", deuxième chaîne Youtube en France sur les cryptomonnaies, lui permettant ainsi de toucher 300 000 personnes par an.

Le déploiement de cette nouvelle offre se fera progressivement sur les 12 mois à venir.

UMALIS GROUP SA a été créé en 2008 par Christian Person et fait partie du groupe UMALIS. UMALIS est un ensemble de sociétés de portage salarial., UMALIS annonce en 2019 un chiffre d'affaires de près de 10,8 M€.

UMALIS Group Marché Euronext Access Paris / Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact: contact@umalis.fr, https://www.umalis.fr