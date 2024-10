UMALIS GROUP : Projet de levée de fonds et plan stratégique, vers un statut de leader de son secteur en Bourse

Paris, le 23 octobre 2024– Umalis Group, acteur majeur du secteur du portage salarial, annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds de 10 millions d'euros, en échange de 40 % du capital de la société. La société à signé récemment plusieurs mandats avec des experts en levées de fonds. Cette levée de fonds s'inscrira, si elle réussit, dans la stratégie de croissance du groupe, visant à renforcer sa position sur un marché en pleine expansion et à financer des acquisitions clés.

Présentation de Umalis Group et ses performances financières

Créée en 2008, Umalis Group a généré un chiffre d'affaires consolidé pro forma de plus de 120 M€ depuis sa fondation, avec un CA consolidé pro forma de 20, 650 Millions en consolidé pro forma en 2023.. Cette performance reflète une gestion prudente et une croissance régulière, confirmant la part de marché de l'entreprise sur le marché du portage salarial à 1% du secteur.

Opportunité de marché : croissance rapide du secteur du portage salarial

Le marché du portage salarial est évalué à 2 milliards d'euros en 2023 et affiche un taux de croissance de 20 % par an. Selon les estimations, il pourrait atteindre 10 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. Umalis Group se positionne pour capter une part importante de cette croissance en acquérant des sociétés complémentaires, ce qui permettrait d'ajouter 40 M€ de chiffre d'affaires au groupe et d'atteindre un CA consolidé de 62 M€ .

Proposition d'investissement et stratégie de croissance

L'augmentation de capital proposée, à hauteur de 10 M€, valorise actuellement Umalis Group à 25 M€. Ces fonds seront utilisés pour financer une série d'acquisitions stratégiques ( objectif d'acquisition de 30 M€ de CA), visant à renforcer la position du groupe sur le marché. Umalis prévoit également de regrouper ses différentes entités sous une structure unique par des TUP (Transmission Universelle de Patrimoine), afin de simplifier son organisation et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Transfert de cotation sur Euronext Growth

Dans le cadre de cette levée de fonds, Umalis Group ambitionne de transférer sa cotation sur Euronext Growth, offrant ainsi une meilleure visibilité et liquidité aux investisseurs. Ce transfert permettra également à Umalis Group de se positionner sur une place boursière adaptée à ses ambitions de croissance.

Potentiel de retour sur investissement

L'objectif du groupe est d'atteindre une capitalisation boursière de 40 M€. Les acquisitions prévues permettront de doubler le chiffre d'affaires du groupe et de maximiser les marges bénéficiaires grâce à des synergies. Les perspectives à long terme, combinées à un marché en pleine expansion, offrent aux investisseurs une opportunité de bénéficier d'une valorisation accrue de leurs parts et d'un rendement potentiel attractif.

Une équipe de direction expérimentée et une stratégie claire

Christian Person, PDG et fondateur de Umalis Group, est à la tête d'une équipe expérimentée et possède une vision claire pour le développement de l'entreprise. L'entreprise a également signé deux mandats non exclusifs avec des experts en levée de fonds, démontrant sa détermination à réussir cette opération et à garantir un accompagnement de qualité.

Prochaines étapes et garanties pour les investisseurs

Les fusions prévues à travers les TUP, des différentes sociétés de portage salariales filiales, comme CAPE SERVICES, ou soeurs, comme MISSIONS CADRES SARL, et les acquisitions à venir permettront de créer une entité unifiée et plus performante, tout en réduisant les coûts et en augmentant les marges. Le cadre juridique mis en place pour ces transactions assure une gestion optimale des risques pour les investisseurs, garantissant ainsi des perspectives solides de croissance et de rentabilité.

Conclusion

Cette levée de fonds représente une opportunité unique pour les investisseurs de s'associer à la croissance de Umalis Group, sur un marché en forte expansion. Le plan de développement stratégique, appuyé par une équipe de direction expérimentée et des perspectives de marché robustes, offre des opportunités significatives de retour sur investissement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Email : pdg@umalis.fr

Site web : https://www.umalis.fr

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres ou une sollicitation d'achat de titres dans toute juridiction où une telle offre serait illégale.

À propos de Umalis Group

Umalis Group est un acteur clé du secteur du portage salarial, offrant des solutions de gestion administrative aux freelances et consultants indépendants. Depuis sa création en 2008, le groupe n'a cessé de se développer et d'élargir son portefeuille de services, répondant ainsi aux besoins croissants d'un marché en forte croissance.

