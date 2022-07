UMALIS GROUP : Le PDG Christian PERSON propose la conversion du compte courant de sa holding en actions

Sur l'exercice 2021, Umalis Group a dû assumer des pertes nettes de 541 260 €. Cependant, les résultats commerciaux de Umalis Group et de ses filiales ont connu une croissance de 56%. Le fondateur de Umalis Group renouvelle sa confiance dans l'avenir et va proposer, en septembre prochain, au vote de ses actionnaires, de convertir le compte courant de sa holding en capital.

Une augmentation des fonds propres de Umalis Group de 519 723 € à 599 090 € et une diminution presque de moitié de son endettement

A ce jour, le compte courant de la holding, EDERN SAS, dans sa filiale cotée est créditeur de 519 723 €. Le PDG entend par cette proposition, réaffirmer son engagement et sa confiance envers Umalis Group, société qu'il a fondée en 2008.

Pour Christian PERSON, les pertes de Umalis Group résultent pour la plus grand e partie des investissements réalisés entre 2008 et fin 2017 dans la recherche et l'innovation en vue de créer un incubateur virtuel utilisant le portage salarial comme levier à la création massives d'emplois, l'accès à l'autonomie de ses “salariés portés” et la création d'entreprise par ces derniers.

Umalis Group 's'apprête à mettre sur le marché un réseau social des indépendants

Pour le fondateur de Umalis Group, les 8 années où la société a été reconnue comme Jeune Entreprise Innovante, JEI, a permis la mise en place d'outils originaux aujourd'hui facteurs de compétitivité. Ainsi, en septembre prochain, la société devrait mettre sur le marché un réseau social inédit dédié aux indépendants, en portage salarial ou autres statuts.

Ce projet, sous la marque déposée BizMe.fr sera alors le premier réseau social des indépendants du secteur informatique, et peut devenir un véritable “game changer” du secteur du portage salarial.

A propos du Groupe UMALIS

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial pour accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié.

Créée en octobre 2008 par Christian Person et faisant partie du groupe EDERN SAS, UMALIS GROUP SA est cotée sur le Marché Euronext Access Paris et la bourse de Stuttgart /Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact : pdg@umalis.fr https://www.umalis.fr

