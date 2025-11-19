UltraGreen.ai vise à lever 400 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Singapour, d'après une feuille de modalités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société prévoit de faire ses débuts sur le marché SGX le 3 décembre

Des investisseurs de premier plan s'engagent à hauteur de 237,5 millions de dollars

L'une des plus importantes introductions en bourse de la SGX pour des sociétés autres que des FPI

(Ajout d'informations supplémentaires provenant de la feuille de conditions et du prospectus à partir du paragraphe 2) par Yantoultra Ngui

UltraGreen.ai Ltd, une société d'imagerie médicale et de chirurgie guidée par fluorescence, vise à lever environ 400 millions de dollars lors d'une introduction en bourse à Singapour au prix de 1,45 dollar par action, selon une feuille de modalités examinée par Reuters mercredi.

La société, qui développe une technologie de chirurgie guidée par fluorescence et fournit des colorants à base de vert d'indocyanine (ICG), prévoit de s'introduire sur le Mainboard de la Bourse de Singapour le 3 décembre. Elle publiera ses résultats en dollars américains.

La société construit une plateforme d'intelligence chirurgicale alimentée par l'IA, selon son site web.

Au prix de l'offre, UltraGreen.ai ferait ses débuts avec une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars pour 1,103 milliard d'actions émises.

Singapour domine le marché des introductions en bourse de l'Asie du Sud-Est avec neuf opérations qui ont permis de lever environ 1,6 milliard de dollars depuis le début de l'année, sous l'impulsion d'importantes introductions en bourse de sociétés de placement immobilier (REIT) et grâce aux réformes du marché et à la baisse des taux, selon Deloitte. L'introduction en bourse d'UltraGreen.ai serait l'une des plus importantes introductions en bourse de sociétés non cotées en bourse dans la ville-État au cours des dernières années.

L'introduction en bourse comprend une tranche d'investisseurs de référence de 237,5 millions de dollars et une offre de base de 162,5 millions de dollars, avec une option de surallocation pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire par courrier électronique.

Les investisseurs de référence comprennent notamment abrdn Asia, AIA Investment Management, Eastspring Investments, HSBC Global Asset Management et Lion Global Investors.

Renew Group Private Ltd réduira sa participation à 61,9 % après l'offre si aucune action de greenshoe n'est placée, et à 60,1 % si elle est entièrement exercée. Le flottant est estimé à 23,4 % avant l'exercice du droit de surallocation, selon la feuille de modalités.

Le produit de l'introduction en bourse servira à financer le développement des produits de la société tels que l'ICG et le système d'imagerie IC-Flow, les acquisitions stratégiques et l'expansion dans la région Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les besoins généraux de l'entreprise.

Citigroup C.N et DBS DBSM.SI sont les co-responsables de l'émission, le seul coordinateur mondial, le co-teneur de livre et le souscripteur de l'offre, selon le prospectus de la société.