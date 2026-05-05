Ulta Beauty soutenu par un relèvement de recommandation de BofA

(Zonebourse.com) - Ulta Beauty bondit en Bourse de New York mardi matin, soutenu par un relèvement d'opinion de Bank of America, passé à l'achat sur la valeur, contre neutre jusqu'ici, avec un objectif de cours maintenu à 685 dollars.
Un peu moins de deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre de la chaîne américaine de magasins dédiés à la beauté s'adjuge plus de 2,9% à 533,2 dollars, à comparer avec un gain de 0,8% pour l'indice S&P 500.
La perspective d'une croissance régulière des ventes, d'une amélioration du levier opérationnel, d'un renforcement de l'offre produits, de gains de parts de marché, d'une augmentation du programme de rachat d'actions et donc d'un retour accru de capital aux actionnaires justifient ce changement de recommandation, explique BofA dans sa note.
Le titre accuse encore un repli de 12% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 6% pour l'indice S&P 500.
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