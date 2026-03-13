Ulta Beauty s'effondre, la hausse des coûts pèse sur les marges, la poussée de TikTok sous la houlette d'une nouvelle directrice générale en ligne de mire

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(Mise à jour des actions, ajout d'éléments de contexte et de détails) par Neil J Kanatt

Les actions d'Ulta Beauty ULTA.O ont connu leur plus forte baisse depuis près de deux ans vendredi, la hausse des coûts aggravant les craintes sur les marges, sa nouvelle directrice générale signalant l'impact potentiel des conflits mondiaux alors que le distributeur de cosmétiques poursuit une offensive numérique menée par TikTok.

L'entreprise s'est appuyée sur des marques de célébrités haut de gamme telles que Fenty Beauty de Rihanna pour attirer des clients plus jeunes et plus aisés à un moment où l'inflation persistante et les inquiétudes économiques persistantes continuent de peser sur les budgets des ménages. Alors que la forte demande pour les assortiments à la mode a soutenu des prévisions de ventes annuelles optimistes, la hausse des coûts a entraîné des perspectives de bénéfices mitigées .

Les frais de vente, généraux et administratifs d'Ulta ont bondi de 23 % au cours du trimestre de décembre, sous l'effet d'une augmentation de la rémunération incitative et d'investissements continus dans le marketing et Space NK, la chaîne de produits de beauté britannique acquise l'année dernière.

Alors que le trimestre a montré un "manque de transfert" des ventes fortes vers les bénéfices, Ulta adopte une approche conservatrice de ses perspectives, ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que la capacité d'Ulta à augmenter ses marges avec une base de magasins à coûts fixes reste un risque majeur, car les coûts liés à l'occupation, tels que le loyer, les taxes foncières et les rénovations, continuent de peser sur l'effet de levier.

La directrice générale Kecia Steelman, qui a pris ses fonctions en janvier 2025, a également déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'Ulta était "de plus en plus consciente de la montée des conflits mondiaux qui pourraient avoir un impact sur les conditions économiques".

L'escalade des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les prix de l'énergie et perturbé le transport maritime mondial, suscitant des inquiétudes quant à la pression économique exercée sur les consommateurs. Ulta a ouvert son premier magasin au Koweït en novembre, mais l'entreprise n'était pas immédiatement disponible pour commenter la manière dont ses projets d'expansion aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite cette année pourraient être affectés.

Ulta prévoit de lancer un assortiment de marques exclusives sur TikTok Shop pour attirer les acheteurs de la génération Z et de la génération Alpha et exploiter la demande de produits de beauté en ligne alors que la concurrence de Target TGT.N et de Walmart WMT.O s'intensifie.

« Ulta a le mérite de prendre des parts dans ce que nous pensons être une plus grande migration de la catégorie beauté en ligne », ont déclaré les analystes de William Blair, ajoutant qu'ils voyaient une hausse des prévisions de ventes annuelles.

Au moins huit maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix pour l'action, qui a chuté de près de 13 % vendredi.

Le multiple cours/bénéfice prévisionnel de la société, une référence commune pour évaluer les actions, était de 21,62, comparé à 29,53 pour Estee Lauder EL.N et 19,84 pour Elf Beauty ELF.N , selon les données compilées par LSEG.