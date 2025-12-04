Ulta Beauty revoit ses prévisions annuelles à la hausse en raison de la demande de produits cosmétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ulta Beauty ULTA.O a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels jeudi, misant sur une forte demande pour ses produits de maquillage et de soins à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les actions de la société, qui a également publié des résultats supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre, ont augmenté d'environ 5 % après la clôture des marchés.

Le distributeur de cosmétiques a enregistré de fortes ventes dans ses points de vente, grâce à ses produits tendance et abordables, ainsi qu'à ses efforts de marketing, qui ont contribué à attirer les consommateurs, en particulier les jeunes.

Ulta bénéficie également de la croissance rapide de la demande pour les parfums, ainsi que de la popularité des marques appartenant à des célébrités dans ses rayons, y compris Fenty Beauty de Rihanna.

Ces perspectives positives arrivent à un moment où les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses discrétionnaires en raison de l'incertitude macroéconomique, ce qui laisse présager une baisse des dépenses pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis cette année.

"À l'approche des fêtes de fin d'année, nous savons que les portefeuilles de nombreux consommateurs sont sous pression et qu'ils recherchent la valeur", a déclaré Kecia Steelman, directrice générale de l'entreprise, dans un communiqué.

Dans le même temps, la baisse des frais d'expédition du commerce électronique et la diminution des stocks - terme utilisé pour désigner les stocks perdus ou endommagés - ont contribué à améliorer les marges de la société.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12,3 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 12 à 12,1 milliards de dollars.

Elle s'attend à ce que les ventes comparables augmentent de 4,4 % à 4,7 % au cours de l'exercice 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 2,5 % à 3,5 %.

Ulta Beauty a déclaré s'attendre à un bénéfice annuel de 25,20 à 25,50 dollars par action, plus élevé que sa prévision précédente de 23,85 à 24,30 dollars.

Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 12,9 % pour atteindre 2,86 milliards de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,72 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de 5,14 $ a battu les estimations de 4,64 $, selon les données compilées par LSEG.