Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande de produits à prix plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3 et 4)

Le distributeur de cosmétiques Ulta Beauty

ULTA.O a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels, pariant que la réduction des pertes liées aux stocks et la demande soutenue pour les produits haut de gamme contribueront à compenser la hausse des coûts liés à l'expansion des magasins et au marketing.

L'action de la société a gagné environ 5% en séance prolongée.

Les résultats trimestriels des détaillants américains publiés cette semaine indiquent que les consommateurs américains, en particulier ceux des tranches de revenus les plus élevées, continuent de dépenser malgré la hausse des coûts du carburant, soutenant ainsi les ventes même si les contraintes budgétaires conduisent à des achats plus réfléchis.

Ulta Beauty, qui est en pleine restructuration sous la direction de sa directrice générale Kecia Steelman, a enregistré une hausse de ses ventes dans l'ensemble de ses magasins, portée par des consommateurs aisés et jeunes qui dépensent sans compter pour des marques de parfums et de soins de la peau tendance et à forte marge.

La société prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 28,36 et 28,80 dollars, contre une prévision antérieure de 28,05 à 28,55 dollars.