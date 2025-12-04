Ulta Beauty progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions d'Ulta Beauty ULTA.O en hausse de 4,6 % à 558,82 $ après la clôture

** La société relève ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour ses produits de maquillage et de soins de la peau

** Le bénéfice annuel devrait se situer entre 25,20 et 25,50 dollars par action, contre une prévision précédente de 23,85 à 24,30 dollars par action

** Prévoit une augmentation des ventes comparables pour l'exercice 2025 de l'ordre de 4,4 % à 4,7 %, par rapport à la prévision précédente d'une croissance de 2,5 % à 3,5 %

** Bénéfice ajusté de 5,14 $ par action contre 4,64 $ par action selon les estimations des analystes - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 22,7 % depuis le début de l'année