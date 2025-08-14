Ulta Beauty et Target prévoient de conclure leur partenariat en 2026

Ulta Beauty ULTA.O et Target TGT.N ont déclaré jeudi qu'elles avaient mutuellement convenu de ne pas renouveler leur partenariat shop-in-shop lorsque l'accord actuel prendra fin en août 2026.