Ulta Beauty chute, la hausse des coûts pèse sur les prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions d'Ulta Beauty ULTA.O en baisse de 7,5% à 577,97 $ en pré-marché après que la société ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations jeudi, citant des coûts plus élevés

** Le distributeur de cosmétiques s'attend à un bénéfice par action annuel compris entre 28,05 et 28,55 dollars, le point médian étant inférieur aux attentes de 28,40 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur général Kecia Steelman a déclaré: "Nous sommes optimistes quant aux opportunités à venir, tout en restant attentifs et prudents alors que nous naviguons dans un environnement caractérisé par une incertitude mondiale permanente et une volatilité économique potentielle"

** La marge d'exploitation du trimestre des fêtes est tombée à 12,2 %, contre 14,8 % l'année précédente, en raison d'un recul des dépenses discrétionnaires et d'une concurrence intense de la part de rivaux tels que Walmart WMT.O et Target TGT.N .

** Les analystes de Barclays ont déclaré que les prévisions prudentes de Co, inférieures au consensus, constituent une "approche appropriée dans un contexte incertain"

** Ulta a cependant battu les estimations de ventes et prévu des ventes annuelles supérieures aux estimations

** L'action est notée "achat" en moyenne; le PT médian est de 704 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions d'Ulta ont augmenté de 3,25 % depuis le début de l'année

