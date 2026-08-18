Ukraine-Un drone explose à un arrêt de bus à Zaporijia, un mort - AIEA

(Actualisé avec détails, déclarations du directeur de la centrale nucléaire et de l'AIEA)

Un drone a explosé à un arrêt de bus fréquenté par le personnel de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, faisant un mort et trois blessés graves, a déclaré mardi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Cette dernière, l'agence des Nations unies chargée de la surveillance du nucléaire, précise dans un communiqué publié sur le réseau social X que le directeur de la centrale a qualifié cet incident de "pire événement que la centrale ait jamais connu".

Citant toujours le directeur de la centrale, l'AIEA ajoute que l'explosion, survenue vers 6 heures du matin, a touché en tout 16 personnes parmi le personnel et les sous-traitants.

Les forces russes se sont emparées de la centrale, la plus grande d’Europe avec ses six réacteurs, au cours des premières semaines de leur invasion de l'Ukraine en février 2022, et depuis lors, chaque camp accuse régulièrement l'autre de mener des actions compromettant la sûreté nucléaire.

Parmi les incidents militaires récents, l’approvisionnement en eau de certaines parties de la centrale a été touché en juillet.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a appelé "les

commandants militaires responsables de ces actions, ainsi que tous ceux qui prennent pour cible des centrales nucléaires et/ou leur personnel, à mettre immédiatement un terme à ces agissements inacceptables".

(Ludwig Burger, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)