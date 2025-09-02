Ukraine-Trump se dit "très déçu" par Poutine

par Kanishka Singh et Ryan Patrick Jones

Le président américain Donald Trump s'est mardi "très déçu" par son homologue russe Vladimir Poutine et a ajouté, sans élaborer, que son administration prévoyait d'agir pour prévenir les morts dans la guerre en Ukraine.

"Je suis très déçu par le président Poutine, je peux le dire, et je ferai quelque chose pour aider les gens à vivre", a dit Donald Trump lors d'une interview.

Le locataire de la Maison blanche a également dit qu'il n'était pas inquiet des relations étroites qui existent entre Moscou et Pékin.

"Je ne suis pas inquiet du tout", a-t-il dit. "Nous avons de loin l'armée la plus puissante du monde. Ils n'utiliseraient jamais leur armée contre nous. Croyez-moi."

(Kanishka Singh à Washington et Ryan Patrick Jones à Toronto; version française Camille Raynaud)