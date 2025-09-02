 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 310,49
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ukraine-Trump se dit "très déçu" par Poutine
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 21:49

par Kanishka Singh et Ryan Patrick Jones

Le président américain Donald Trump s'est mardi "très déçu" par son homologue russe Vladimir Poutine et a ajouté, sans élaborer, que son administration prévoyait d'agir pour prévenir les morts dans la guerre en Ukraine.

"Je suis très déçu par le président Poutine, je peux le dire, et je ferai quelque chose pour aider les gens à vivre", a dit Donald Trump lors d'une interview.

Le locataire de la Maison blanche a également dit qu'il n'était pas inquiet des relations étroites qui existent entre Moscou et Pékin.

"Je ne suis pas inquiet du tout", a-t-il dit. "Nous avons de loin l'armée la plus puissante du monde. Ils n'utiliseraient jamais leur armée contre nous. Croyez-moi."

(Kanishka Singh à Washington et Ryan Patrick Jones à Toronto; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Défense
Vladimir Poutine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
69,15 USD Ice Europ +1,45%
Pétrole WTI
65,61 USD Ice Europ +1,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank