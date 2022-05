Ukraine-Les combats empêchent l'évacuation de l'usine Azovstal

par Alessandra Prentice et Natalia Zinets

ZAPORIJJIA, Ukraine, 5 mai (Reuters) - De nombreux civils, pour la plupart des femmes et des enfants, étaient toujours piégés jeudi dans les abris souterrains de l'usine Azovstal, dernier bastion de la résistance ukrainienne à Marioupol, ville portuaire du sud du pays assiégée par l'armée russe, malgré la promesse d'un cessez-le-feu de celle-ci.

Un combattant ukrainien se disant réfugié dans l'immense aciérie a accusé les troupes russes d'avoir pénétré dans le périmètre de défense d'Azovstal en violation de l'annonce de la Russie d'une trêve des opérations militaires pour permettre l'évacuation des civils retranchés dans l'usine. nL5N2WW7CU

"Affrontements importants, sanglants, en cours", a déclaré le capitaine Sviatoslav Palamar, dans une vidéo publiée en ligne.

"Une nouvelle fois, les Russes n'ont pas tenu leur promesse d'un cessez-le-feu et n'ont pas donné l'occasion d'évacuer aux civils abrités (...) dans les souterrains de l'usine", a-t-il ajouté.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la véracité de ses propos et s'il se trouvait effectivement à Azovstal.

Un conseiller de la présidence ukrainienne a lui aussi rapporté la poursuite des affrontements à Azovstal, sans donner de détails.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée russe.

Dans une allocution matinale, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que Kyiv était prêt à garantir un cessez-le-feu à Azovstal. nL5N2WX3LM

(Reportage Alessandra Prentice à Zaporijjia et Natalia Zinets à Kyiv, avec les bureaux de Reuters; version française Jean Terzian)