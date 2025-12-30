Ukraine-La Russie frappe les ports de la mer Noire et endommage un navire civil, dit Kyiv

La Russie a attaqué des infrastructures dans la région ukrainienne d'Odessa mardi, endommageant un navire civil et des installations dans les ports de la mer Noire de Pivdenne et Tchornomorsk, selon le vice-Premier ministre ukrainien Oleksiy Kouleba.

Un navire civil battant le pavillon panaméen et transportant une cargaison de céréales a été endommagé et des réservoirs de pétrole ont également été touchés, faisant un blessé, a affirmé Oleksiy Kouleba sur l'application Telegram.

Les ports de la mer Noire sont essentiels au commerce de l'Ukraine et à la survie de son économie en temps de guerre. L'Ukraine est un important producteur et exportateur mondial de produits agricoles.

"Il s'agit d'une nouvelle attaque ciblée de la Russie contre des infrastructures portuaires civiles. L'ennemi tente de perturber la logistique et de compliquer le transport maritime", a déclaré Oleksiy Kouleba.

Malgré les attaques, les deux ports continuent de fonctionner, a-t-il ajouté.

Odessa et ses deux autres ports, Pivdenne et Tchornomorsk, ont pris une importance accrue au cours des quatre années de guerre, notamment après la destruction ou l'occupation par les forces russes d'autres infrastructures portuaires ukrainiennes clef.

