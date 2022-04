Ukraine-La Croix-Rouge tentera de se rendre à Marioupol samedi

ZAPORIJJIA, 2 avril (Reuters) - Un convoi de la Croix-Rouge se rendra samedi dans le port ukrainien de Marioupol et tentera à nouveau d'évacuer des civils de la ville assiégée, alors que les forces russes semblent se regrouper en vue de nouvelles attaques dans le sud-est du pays.

Le port du sud-est de l'Ukraine, sur la mer d'Azov, est assiégé par les troupes russes depuis les premiers jours de l'invasion russe, lancée le 24 février dernier, et a été la cible de bombardements presque incessants ces dernières semaines.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé vendredi qu'une équipe en route vers le port de Marioupol pour évacuer des civils avait rebroussé chemin, étant dans l'impossibilité d'atteindre son but. nL5N2VZ57B

"(Nos équipes) tenteront à nouveau samedi de faciliter le passage des civils en toute sécurité" a indiqué le CICR dans un communiqué.

Depuis le début du conflit, la Russie et l'Ukraine sont convenues de la mise en place de couloirs humanitaires, qui ont facilité l'évacuation de milliers de civils.

Le CICR a annoncé que son opération à Marioupol a été approuvée par les deux parties, mais que des détails importants étaient encore en cours d'élaboration, tels que le moment exact et la destination du convoi, qui serait un lieu indéterminé en Ukraine.

Dans une allocution vidéo, le président ukrainien Volodimir Zelensky a prévenu que les forces russes s'étaient déplacées vers la région du Donbass et vers le nord-est de l'Ukraine en direction de la ville de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine où des frappes russes ont déjà gravement endommagé des zones urbaines.

"J'espère qu'il y a encore des solutions concernant la situation à Marioupol", a dit Volodimir Zelensky. "Le monde entier se doit de réagir à cette catastrophe humanitaire."

(Reportage James Mackenzie avec la contribution des rédactions de Reuters, rédigé par Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)