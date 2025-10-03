Ukraine-Attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques, selon Kyiv

La Russie a mené une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans plusieurs régions au cours de la nuit, a déclaré le ministère ukrainien de l'Energie vendredi.

Selon Kyiv, la Russie a lancé 381 drones et 35 missiles visant les infrastructures énergétiques des régions de Kharkiv et de Poltava, dans l'est de l'Ukraine, où se situent les principales installations de production de gaz du pays.

Les autorités n'ont fourni aucun détail sur l'attaque ni sur les dégâts occasionnés.

DTEK, le plus grand énergéticien privé d'Ukraine, a annoncé avoir suspendu ses opérations dans plusieurs installations gazières de la région orientale de Poltava.

"Au cours de la nuit, l'ennemi a de nouveau attaqué les infrastructures énergétiques de DTEK Oil&Gas avec des drones et des missiles. A la suite de cette attaque, l'exploitation de plusieurs installations de production de gaz dans la région de Poltava a été interrompue", a indiqué l'entreprise sur le réseau X.

L'Ukraine a d'ores-et-déjà augmenté ses importations de gaz, craignant une interruption de son approvisionnement. Selon les plans du gouvernement, Kyiv a l'intention de stocker 13,2 milliards de mètres cubes de gaz d'ici la mi-octobre, dont quelque 4,6 milliards de mètres cubes importés.

À l'approche de l'hiver, le quatrième depuis le début de l'invasion russe, Moscou a intensifié ses attaques contre le secteur énergétique ukrainien, ce qui a déjà entraîné des coupures d'électricité prolongées dans plusieurs régions.

Une attaque de drones sur les régions de Kyiv et de Tchernihiv, mercredi, a privé d'électricité la centrale nucléaire de Tchernobyl pendant trois heures, y compris la nouvelle enceinte de confinement érigée en 2016 pour bloquer les radiations.

