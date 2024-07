UK : "Le nouveau gouvernement va maintenir des politiques budgétaires strictes" (Pimco)

(AOF) - "La victoire du Parti travailliste marque le premier changement de gouvernement en 14 ans, mais ses politiques budgétaires offrent peu de marges de manœuvre pour le changement", considère Peder Beck-Friis, économiste chez Pimco, au lendemain des résultats des élections générales au Royaume-Uni. Il poursuit : "Le résultat était largement attendu et, par conséquent, nous voyons peu d'implications pour les marchés. Comme l'agenda budgétaire du Labour est modeste, visant à assurer la stabilité économique, les implications pour l'économie devraient également être limitées".

Peder Beck-Friis tient à préciser que "cela rappelle le premier mandat du Labour après sa victoire électorale de 1997, lorsque le nouveau gouvernement de Tony Blair – avec Gordon Brown comme chancelier – a resserré la politique budgétaire et s'est concentré sur l'établissement de la crédibilité.

L'économiste chez Pimco s'attend à ce que le nouveau gouvernement sous Keir Starmer maintienne des politiques budgétaires strictes. "Cela devrait faciliter une baisse graduelle de l'inflation et permettre à la Banque d'Angleterre (BoE) de bientôt commencer à baisser les taux d'intérêt – et potentiellement plus que ce à quoi les marchés s'attendent l'année prochaine. Par conséquent, nous croyons que les obligations d'État britanniques (gilts) sont attractives à leurs niveaux actuels", conclut-il.