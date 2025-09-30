 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UiPath progresse après les collaborations avec Nvidia et OpenAI
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de logiciels UiPath PATH.N augmentent de 14,6 % à 14,40 $ après l'annonce de collaborations avec Nvidia NVDA.O et OpenAI

** L'action a grimpé d'environ 21% plus tôt dans la séance

** PATH fait équipe avec NVDA pour améliorer l'automatisation des entreprises en intégrant la détection des fraudes et la gestion des soins de santé

** Le partenariat utilise les services d'automatisation agentique de PATH et les modèles Nemotron de NVDA - un type de cerveau d'IA conçu pour aider les ordinateurs à comprendre et à générer un contenu de type humain

** PATH collabore également avec OpenAI pour construire un connecteur ChatGPT afin d'intégrer les modèles frontières d'OpenAI dans les flux de travail des entreprises

** En incluant le mouvement de la séance, l'action PATH a augmenté de près de 18% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NVIDIA
186,3699 USD NASDAQ +2,49%
SNOWFLAKE
224,310 USD NYSE -0,49%
UIPATH RG-A
13,920 USD NYSE +10,92%
